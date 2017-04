Marconi começa Goiás na Frente com investimentos de R$ 98 mi na subestação de Luziânia

Reforço promete garantir eficiência energética para toda a região do Entorno de Brasília

O governador Marconi Perillo lançou nesta quinta-feira (13/4) a pedra fundamental da obra de reforço da Subestação de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, com a construção de um Compensador Estático, orçada em R$ 98 milhões.

A obra, com previsão de entrega para agosto de 2018, vai garantir, segundo o tucano, a eficiência energética para toda a região do Entorno de Brasília. Os recursos são provenientes da Celg G&T e do Tesouro Estadual, por meio do Programa Goiás na Frente.

Segundo o presidente da Celg G&T, Bráulio Afonso Morais, o Compensador Estático também vai melhorar em qualidade e quantidade a demanda por energia elétrica na região.

Em entrevista, o prefeito de Luziânia, Cristóvão Tormin, diz que aposta na atração de novas indústrias para os municípios da região do Entorno do Distrito Federal com a modernização do sistema energético. “Essa obra vai fomentar, de Cristalina a Santo Antônio do Descoberto, o desenvolvimento econômico com mais indústrias e a ampliação do setor rural com os pivôs centrais. A visão do governador Marconi Perillo está mudando para melhor a realidade de Luziânia e municípios vizinhos”, reforçou.

O titular da Secima, Vilmar Rocha, destacou a importância da parceira do governo com a iniciativa privada. “Nós temos que acabar com essa cultura de medo de fazer parceria com a iniciativa privada. O Estado não tem poupança para todas as obras de geração e transmissão de energia elétrica. É preciso ter coragem para mudar essa cultura e o nosso governador tem. Tanto é que a Celg G&T inovou e está levando desenvolvimento para todo o Estado por meio de parcerias com o setor privado”, frisou.

A secretária Cidadã e deputada estadual Lêda Borges, representando os municípios da região do Entorno do DF, disse que “Cristalina e o Entorno esperavam por essa obra para fomentar o corredor econômico até Brasília”. “Nós estamos felizes com essa visão moderna, inovadora e futurista do governador Marconi Perillo.”

Criada no primeiro mandato de Marconi à frente do Governo de Goiás, a Celg G&T tem como objetivo a geração e a transmissão de energia elétrica necessárias à conexão ao sistema elétrico que abastece o Estado.

“Essa é uma empresa que me orgulha muito porque nós pegamos ela lá embaixo, a constituímos, e hoje ela é uma empresa robusta que vai chegar no final desse ano a um faturamento de mais de R$ 130 milhões”, frisou o governador.