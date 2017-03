Maior desafio de prefeitos ainda é o transporte público

O maior desafio dos prefeitos da região do Entorno do Distrito Federal é o transporte público. Hoje a frota é formada por veículos que tem em média 26 anos de uso e mesmo assim seguem transportando passageiros ao DF, e o máximo que as empresas fazem é trocar as sucatas por veículos menos velhos, sempre superlotados, não cumprem os horários e não são fiscalizados. A ANTT também não faz restrição quanto ao tempo de uso dos veículos que as empresas colocam nas ruas para transportar os passageiros, é um órgão distante ao clamor da população local, distante das necessidades dos municípios goianos. Mudar essa realidade será o maior desafio da região.