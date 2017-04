IPVA pode ter desconto de até 60% em Goiás

O Detran Goiás alerta os proprietários de veículos de passeio 1.0 ou de motocicletas de até 125 cilindradas que não tiveram multas, não se envolveram em acidentes no último ano e estão inscritos no programa Nota Fiscal Goiana podem economizar até 60% no pagamento do IPVA de 2017; benefício é possível em razão da legislação estadual, que também prevê isenção total de IPVA a vários casos, como o de veículos pertencentes a deficientes físicos ou que sejam registrados como táxis, mototáxis, ônibus ou micro¬ônibus de turismo.