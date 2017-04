Hildo do Candango cumpre promessa de campanha e concede auxílio refeição

Desde que foi eleito em 2013, o prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango, se mostrou um gestor preocupado com os servidores municipais, e ano após ano ele tem melhorado as condições de trabalho e assim valorizado os profissionais que ajudam a construir a cidade de Águas Lindas.

O prefeito Hildo do candango que em sua primeira campanha a prefeito, estabeleceu como meta criar um auxílio alimentação para os servidores do município, hoje isso não é mais um sonho e sim uma realidade, o benefício será concedido para todas as categorias do município, proporcionando um benéfico a mais para servidores públicos municipal.

Hildo do Candango afirmou que esta era uma de suas metas desde a primeira gestão, porém foi necessário muito estudo de impacto na folha de pagamento para que pudesse ser implantado.

“Nosso objetivo sempre foi ter um diálogo sincero com o Sindicato e os servidores, e sempre fiz questão de dizer o que estava ao nosso alcance, e graças a Deus conseguimos chegar a um acordo que beneficie todas as categorias. Nossa gestão é pautada na ética e na transparência, e lutaremos sempre para levar a melhor decisão para os nossos servidores”, concluiu Hildo.