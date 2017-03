O governo de Brasília deu mais um passo no processo de reorganização do território do Distrito Federal. Na noite de terça-feira (21/03), o governador Rodrigo Rollemberg assinou o decreto que regulariza a Área de Desenvolvimento Econômico do Guará II. A região passará, agora, a contar com escritura pública, o que permitirá ampliar suas atividades, ter acesso a créditos e integrar programas governamentais.