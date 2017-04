Governo reduz juros cobrados em empréstimos consignados

O governo federal reduziu os juros cobrados nos empréstimos consignados para servidores públicos da União, aposentados e pensionistas do INSS.

A medida, que acompanha queda da taxa Selic, foi publicada em portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no Diário Oficial, na última sexta-feira (31/3). Com a redução, o teto dos juros para servidores federais cai de 34,5% para 29,8% ao ano, e de 2,5% e 2,2% ao mês. Já para os aposentados e pensionistas do INSS, a taxa de juros cobrada passa de 48,7% para 43,6% ao ano, e de 3,36% para 3,06% ao mês.

A redução dos juros permite que dívidas mais caras – de cartões de crédito, por exemplo – migrem para modalidades mais baratas, como o crédito consignado. De acordo com o governo, a medida procura reduzir o endividamento de famílias e empresas.