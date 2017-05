Governo Junto de Você chega a Águas Lindas

A cidade de Águas Lindas de Goiás recebeu na manhã de sexta-feira (12/5), o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), para a 53ª edição do Governo Junto de Você, e foi recepcionado pelo prefeito Hildo do Candango (PSDB) e autoridades.

Em seu discurso, o prefeito Hildo do Candango fez questão de elogiar Marconi Perillo por ser um homem visionário, que ao longo dos anos tem mudado a história de Goiás. “Marconi é amigo do Entorno, e nós teremos outro homem como Marconi, um estadista que luta pelo povo”.

Na ocasião Hildo falou como presidente da Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília (Amab), onde afirma que “Marconi é o melhor para Goiás, mas nós queremos o senhor como presidente do nosso país, para desenvolver o Brasil, com geração de renda para todos”, defendeu.

Marconi citou os investimentos feitos na cidade, como a iluminação da BR-070, que segundo ele é uma luta de Hildo desde que era deputado. Além disso o Hospital Regional, que para o governador é uma das maiores conquistas para a população, já que se tornará em um centro de referência em saúde para toda região.

“Lembro-me de vir aqui anos atrás e ver que a população sofria com a falta de água tratada, que era feita por poceiros e naquela época falar de esgoto era algo muito distante da realidade, mas hoje graças ao prefeito Hildo que se empenhou e buscou recursos temos um dos melhores sistemas de esgoto do Brasil”, afirmou Marconi.

Já o deputado estadual, Diego Sorgatto (PSB) parabenizou Hildo do Candango pelo bom trabalho que vem desenvolvendo em Águas Lindas e também na região do Entorno. “Aproveitou pra agradecer o apoio do governador Marconi que não mede esforços para desenvolver a nossa região do Entorno”, disse.

O secretário de Governo do Estado, Tayrone Di Martino (PSDB) agradeceu pela recepção. “Temos em Águas Lindas um dos melhores prefeitos do Brasil. Foi um grande parceiro na realização deste evento. E eu posso afirmar com toda certeza, que existe uma Águas Lindas antes e uma depois do Hildo do Candango”.