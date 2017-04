Governador Marconi Perillo vistoria Estação de Tratamento de Esgoto em Águas Lindas

O governador Marconi Perillo e o secretário de Estado Vilmar Rocha foram recepcionados na tarde desta quinta feira,13, pelo prefeito Hildo do Candango para a vistoria na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Águas Lindas.

Segundo o governador Marconi Perillo, a obra é uma das mais importantes da região do Entorno do Distrito Federal e irá universalizar o serviço para todo o município, “É uma obra de extrema importância para todos, que atenderá os princípios de saúde e cuidado com o meio ambiente. Poucos municípios do Brasil têm um sistema tão moderno, resultado da parceria entre o Governo de Goiás, GDF e prefeitura de Águas Lindas, esta última, tem uma importante participação na consolidação do sistema de esgotamento sanitário”, disse ele.

Na oportunidade, o governador também anunciou que já foi liberada a formalização do convênio que irá destinar 15 milhões de reais para serem usados em projetos do município. O prefeito Hildo do Candango já sinalizou que a utilização destes recursos será destinada ao Complexo Pérola para a conclusão das obras de infraestrutura da região que compreende vários setores.

Em companhia do Governador Marconi Perilo, estavam o Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos Vilmar Rocha, o presidente da Saneago Jales Fontoura, o presidente interino da Caesb Fábio Albernaz, entre outras autoridades estaduais.

Somente na construção da ETE foram aplicados cerca de 37 milhões de reais e em todo sistema estão sendo investidos mais de 220 milhões de reais. Logo após a inauguração do sistema, que deverá contar com a presença do Presidente da República, Michel Temer, será dado início a construção da Estação de Tratamento de Água – ETA.

Ao lado do prefeito Hildo do Candango estavam secretários municipais, o presidente da Câmara Municipal de Águas Lindas, o vereadores Rogember Barbosa, Jorge Amaro, Everaldo Veículos, Anderson Teodoro, Aderson da Modeli e a vereadora Maria Natália.