Formosa firma contrato emergencial para limpeza urbana

O município de Formosa está sendo atendido com o recolhimento de lixo urbano e residencial pela Empresa De Almeida na cidade, nos três distritos e no Parque Municipal do Itiquira. A prefeitura firmou com a empresa um contrato emergencial para a realização dos serviços, que inclui a manutenção no aterro sanitário. A De Almeida Locadora deve atuar no município pelo prazo inicial de seis meses, prazo este que pode ser prorrogado. O prefeito Ernesto Roller (PMDB) já mostra seu perfil com atitudes que têm beneficiado o município.