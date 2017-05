Fábio Correia implanta nova gestão administrativa

Redução de cargos comissionados e secretarias são apenas algumas das várias medidas que visam a economia de gastos públicos. “Assim teremos mais recursos a serem empregados em setores prioritários”. Uma das principais promessas de campanha do atual prefeito da Cidade Ocidental, Fábio Correia, a redução de gasto pelo governo local, após ser aprovada pela Câmara Municipal, saiu do papel e começou a tornar realidade já nos primeiros meses de mandato da atual gestão.

Aprovada em 25 de janeiro, a Lei nº 1030/2017, que dispõe sobre a organização do Poder Executivo Municipal, estabeleceu uma completa reforma administrativa na estrutura do governo. Além de diminuir a quantidade de secretarias e cortar o quantitativo de cargos comissionados, a norma estabelece as obrigações de cada órgão ligado à Administração Direta e Indireta. O objetivo da Lei é a economia de gastos e a melhoria do serviço prestado à população.