Entorno é palco de Lançamento do Programa Goiás na Frente

“Já fomos chamados de ‘nem’ [nem Goiás e nem DF], mas hoje graças ao olhar atento do governador Marconi Perillo (PSDB), e os investimentos que o estado de Goiás encaminha para nossos municípios, têm a plena convicção que pertencemos a este estado que é um dos que mais se desenvolvem no país”, disse o presidente da Amab, prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB), durante o 1° Encontro Regional do Programa Goiás na Frente, em Cidade Ocidental.

O programa vai aplicar R$ 9 bilhões em várias frentes de serviços em todos os municípios de Goiás, que foi dividido em 11 regiões, e a primeira a receber o governador para a abertura do programa foi a Região do Entorno, que contempla as cidades de Águas Lindas, Abadiânia, Alexânia, Cristalina, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Ao todo serão investidos mais de R$ 850 milhões para o desenvolvimento desta importante região.

Como presidente da Amab e representante dos municípios do Entorno, Hildo do Candango afirmou que esta iniciativa do governo de Goiás é de grande importância para os municípios da região. “Nós estamos recebendo apoio do governador Marconi e isso vai melhorar a vida de toda população que hoje chega a 25% de todo estado”, disse.

Destes R$ 850 milhões serão aplicados R$ 150 milhões em obras estruturantes; R$ 80 milhões no programa Rodovida Construção; R$ 2 milhões em manutenção de rodovias; R$ 73 milhões de reconstrução de rodovias; R$ 1 milhão de reconstrução do aeroporto de Cristalina; R$ 171 milhões na educação; R$ 50 milhões em Saúde, priorizando os hospitais regionais de Valparaíso de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas, que deverão ser entregues até o final do ano que vem; R$ 8 milhões em tecnologia e inovação com a entrega, ainda neste semestre, dos Itegos de Santo Antônio do Descoberto e de Valparaíso: R$ 25 milhões em Segurança Pública (incluindo-se, em um mês, a inauguração em Cidade Ocidental da base de Operações de Divisas e, em menos de um mês, a entrega da unidade de comando da Rotam de Luziânia; R$ 360 milhões em saneamento básico (ainda neste ano a expectativa é que sejam concluídas as obras do Complexo Produtor de Corumbá IV, que garantirá o abastecimento de água a toda a região); R$ 10 milhões em habitação; R$ 4 milhões em cursos superiores, com prioridade para a construção de uma unidade da UEG em Valparaíso: R$ 51 milhões para investimento por parte dos prefeitos e R$ 95 milhões em energia, através da Celg Geração e Transmissão, dentre outras.