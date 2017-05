Direita se prepara para disputar o governo do DF

De um lado temos o deputado federal Izalci (PSDB) que tem se destacado na defesa da regularização fundiária e ultimamente se aproximou do senador Hélio José (PMDB), que deve trocar a sigla, rumo ao quinto partido em sete anos. Juntos os parlamentares têm se aproximado do grupo de partidos políticos comandados por evangélicos.

Do outro lado temos o deputado federal Fraga (DEM), o presidente do PTB Alírio, o ex vice-governador Tadeu Filippelli (PMDB) e Rôney Nemer (PP), que se uniram e em termo de campanha majoritária saem na frente com amplo tempo de TV. Uma das principais armas para quem pretende governar o DF.

Fraga e companhia não gostaram do evento realizado pelos evangélicos, onde seu grupo não foi convidado e que contou com a presença de Izalci e Helio José. Rapidamente um almoço entre Fraga, Alírio e Filippelli foi agendado, mostrando a união do grupo.

Outros nomes importantes da direita ainda não se manifestaram. Como o do candidato a governador em 2014, Jofran Frejat (PR), a suplente de deputada federal Eliana Pedrosa (sem partido), a esposa do ex-governador José Roberto Arruda, Flavia Arruda (PR) e Rogério Rosso (PSD), que iniciou sua carreira política no grupo de Joaquim Roriz. Um fato é unânime, se a direita quiser voltar ao comando do DF terá que se unir, seja no primeiro ou no segundo turno das eleições de 2018. (Colaborou Sandro Gianelli)