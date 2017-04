Detran troca semáforos por totens com luz de LED no Guará

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal está substituindo os semáforos da Avenida Contorno, no Guará I e II, por totens de sinalização com botoeiras. De acordo com o órgão, o objetivo é garantir a segurança na região, melhorando a visibilidade na via, uma vez que as luzes dos novos equipamentos são de LED.

Para o chefe do Núcleo de Sinalização e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos do Detran, Higino Cardoso, o morador do Guará não vai ter dificuldade em se adaptar com este tipo de sinalização. “A população do Guará já está acostumada com totens, pois as vias internas da cidade já são sinalizadas com este tipo de equipamento. O Guará vai ter um trânsito mais seguro e vai ficar com um visual melhor com a padronização dos equipamentos. Semáforos mesmo, só em cruzamentos”, assegurou Higino.