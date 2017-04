Desmentida a notícia sobre aumento de passagem em Valparaíso

Durante o início desta semana, boatos que indicavam o aumento da tarifa do transporte alternativo em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, pegaram os passageiros da cidade de surpresa gerando grande revolta.

A notícia baseada numa atitude equivocada ganhou repercussão. Isso aconteceu após anúncio da empresa Cootranride, que dizia:

“Senhores usuários, após cinco anos de perdas e sem reajuste na tarifa, informamos que a partir do dia 02 de maio de 2017 (terça-feira), a tarifa será reajustada para R$ 3,00 (três reais)”, texto exposto em um dos veículos da cooperativa.

No entanto, nenhum decreto elevando a tarifa de R$ 2,00 para R$ 3,00, foi assinado pelo prefeito de Valparaíso, Pábio Mossoró (PSDB), ou publicado no Diário Oficial do Município. Isso significa que o aumento de passagens divulgado na imprensa local não partiu do presidente da Câmara Municipal, Alceu Gomes, ou do chefe do Poder Executivo, Pábio Mossoró.

Por ora não haverá aumento e a tarifa dos micro-ônibus alternativos continuará no valor de R$ 2,00.