Deputado distrital tem falência decretada pela Justiça

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou na última terça-feira (16/5) a falência do deputado distrital Cristiano Araújo (PSD) pelo calote de R$ 1.441.887,88 para com a empresa Carvalho & Koffes.

Segundo a coluna apurou, um negócio familiar a mais de dez anos se transformou em um pesadelo para o parlamentar. A dívida em questão se refere ao aluguel de um prédio no trecho dois do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) destinado ao funcionamento do Iesmat (Instituto de Ensino Superior do meio ambiente e Tecnologia). A insolvência civil é o equivalente a falência de pessoa física e o deputado pode recorrer da decisão. Explicando melhor, a Carvalho & Koffes ajuizou diversas ações para receber dívida de R$1441.887,88 e como o deputado não apresentou bens a serem penhorados então tornou-se insolvente.