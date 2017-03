Deputado distrital é acusado de negociar liberação de verba em troca de contrato para empresa familiar

O deputado distrital Cristiano Araújo (PSD) é acusado de negociar liberação de recursos por meio de emendas parlamentares para hospitais particulares em troca de contrato para uma empresa de sua família.

Além da suposta cobrança de propina apontada pelo Ministério Público do DF na Operação Drácon, em depoimento, empresários da área hospitalar, beneficiados com recursos públicos do orçamento da Câmara Legislativa, relataram aos promotores que o deputado, na época da liberação dos recursos, marcou reunião para tratar da contratação de empresa privada que prestaria serviços na área de limpeza, conservação e segurança dos hospitais, área de atuação da empresa de sua família.