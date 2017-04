Deputado comemora aviso de licitação para revitalização do Balneário Veredinha

Deputado distrital Juarezão (PSB) comemora a publicação, no Diário Oficial do DF, do aviso de licitação para a revitalização do Balneário Veredinha, em Brazlândia. Juarezão é o corregedor da Câmara Legislativa, responsável pela manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Casa de Leis. Em tempos de crise não é nada bom ter que julgar os parlamentares.

O deputado terá que apreciar as representações relacionadas ao decoro parlamentar e aos processos que se inserem nas hipóteses de perda de mandato. Por hora, o parlamentar deverá analisar a situação da distrital Sandra Faraj (SD). Em tempo de Drácon, Juarezão deverá ter muito trabalho.