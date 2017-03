Deputado Célio Silveira, saia mais de seu gabinete

O deputado Célio Silveira não acredita no Entorno. Falou em vários veículos de comunicação que nenhum prefeito da região seria reeleito em 2016. Foi derrotado em Luziânia por Cristóvão Tormin. Em Águas Lindas, seu candidato Geraldo Messias levou uma surra do prefeito Hildo do Candango com 66,41% e, em Padre Bernardo, o prefeito Claudiênio foi reeleito com 53,46%. Já em Cocalzinho de Goiás, o prefeito Alair (PR) também reeleito, recebeu 46,46% dos votos. Fica a dica deputado: saia mais de seu gabinete.