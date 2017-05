Cristóvão Tormin derruba murro e é aplaudido por moradores

A Prefeitura de Luziânia conseguiu, na Justiça, barrar a interdição de uma antiga passagem utilizada pelos moradores da comunidade Jardim Zuleika.

A passagem tinha sido interditada por muros após a desapropriação judicial da área. A derrubada dos muros foi recebida com festa pela comunidade e coordenada pelo prefeito Cristóvão Tormin (PSD.

“O objetivo é de urbanizar a área desobstruída para fazer dela uma via pública, com iluminação, meio fio e calçamento. O administrador do Jardim Ingá já está autorizado a preparar o projeto e proceder com os orçamentos necessários para a completa urbanização dessa nova via”, explicou.