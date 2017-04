Cratera gigante é tampada em Novo Gama

Na manhã desta terça-feira (25), no Setor Lago Azul em Novo Gama, a prefeita Sônia Chaves e o governador de Goiás, Marconi Perillo (ambos do PSDB), colocaram fim ao sofrimento e descaso que a população local vinha sofrendo por conta de uma cratera que assombrava os governos passados e chegou inclusive a colocar em risco uma escola.

Mas as obras estão a todo vapor e a cratera está com seus dias contados, isso é a prova que quando os governantes tem compromisso com povo a coisa acontece. Na ocasião, também esteve presente o prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango (PSDB), atual presidente da Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília (AMAB).