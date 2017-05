Coaride é sinônimo de inoperância

Em workshop realizado para o desenvolvimento da Área Metropolitana de Brasília, na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), o prefeito Hildo do Candango (PSDB) destacou em seu discurso a inoperância do Conselho Administrativo da Ride, que está há mais de cinco anos sem realizar reunião.

Na ocasião, um dos representantes presentes da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco), órgão responsável pela Ride, rebateu dizendo que o conselho realmente está sem funcionar, mas sua última reunião foi há dois anos e não cinco como afirmara Hildo.

Porém, este colunista do Jornal Opção averiguou, e não é que o prefeito de Águas Lindas estava certo? A última ata registrada pelo Coaride é do ano de 2011.

Confira a ata clicando aqui.