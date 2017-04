Ciclo de palestras sobre o futuro político do DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal promove, durante esta semana, um ciclo de palestras para debater com a população o futuro político de Brasília. As palestras “Diálogos Inspiradores – Brasília a cidade que queremos” ocorrem uma vez por mês, sempre às 19h30, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) é o convidado que abre o ciclo de debates, na próxima quinta (6*4). O tema do bate-papo é “É possível refundar Brasília?” Segundo o senador, o DF não segue mais a ideia original de ser um centro urbano que abriga a capital do país com uma população limitada. “Nossa cidade tem hoje exigências econômicas e necessidade de geração de emprego para sua população crescente que vão muito além do emprego público.”

Para Cristovam, os próximos governantes precisam ter como um dos principais propósitos a criação de emprego, fazendo um diálogo com o comércio, indústria, universidades, órgãos de fiscalização ambientais e de postura. O senador destaca ainda que o governador precisa ser mais do que um gestor dos serviços públicos e servidores.

“Ele deve ser o principal promotor de uma nova forma de gestão baseada na eficiência dos resultados, na austeridade nos gastos e na promoção da cooperação Estado-privado a serviço do público. Mas, acima de tudo, deve ser um líder na dinâmica da economia, no equilíbrio ecológico e na justiça social.”