Benjamin finaliza relatório da chapa Dilma-Temer

O relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode levar à cassação da chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PSDB), ministro Herman Benjamin, concluiu o relatório final do processo de cassação da chapa Dilma Rousseff – Michel Temer. A expectativa é que ele entregue o material ao presidente do TSE, Gilmar Mendes, e demais ministros. Após receber o relatório, Mendes marcará a data de início do julgamento, quando Benjamin vai revelar o seu voto. No entanto, pessoas ligadas ao processo dizem que Gilmar Mendes deve pautar a ação depois de maio. A aposta dentro do TSE é que Mendes não tem a menor pressa em pautar o julgamento.