Auxílio do GDF está mais para conto de fadas

Planos do GDF para ajudar o Entorno é igual conto de fadas: a gente gosta de ouvir mas sabe que não passa de ficção.

Revoltado com essa situação, o prefeito Alair (PR), de Cocalzinho de Goiás, afirma que o plano de mobilidade compartilhado do GDF é um fracasso, nunca funcionou, e que as cidades goianas adjacentes à Brasília vivem em um conto de fadas por acharem que o Governo de Brasília um dia se preocupará com quem pega ônibus no Entorno.

Acorda GDF, nós já sabemos que se quiser, dá pra fazer! Se a gestão estiver disposta a fechar parceria com a Amab as coisas vão começar a acontecer. Todas as cidades do Entorno têm uma cidade satélite próxima, com as quais daria para realizar a integração de ônibus.

Seriam menos 2 mil ônibus desgastando a malha viária do DF, que saem diariamente das cidades do Entorno rumo à Brasília. Se houvesse o mínimo de interesse, a população não sofreria mais com esse transporte nefasto regulado pela ANTT.