Cristóvão Tormin, com seu jeito empreendedor e arrojado, está levando para o município de Luziânia o grupo Brasal, empresa bastante conhecida por atuar em várias áreas no Centro-Oeste, como a venda de veículos Volkswagen, a fabricação de produtos da Coca-Cola, além da forte atuação no setor de construção e de representar as bandeiras Shell e Petrobrás.

A expectativa é que o grupo empresarial também produza produtos da marca Coca-Cola no município.