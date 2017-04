Arrancada do prefeito Pábio Mossoró para o primeiro ano de gestão

O governo do PSDB do prefeito Pábio Mossoró, de Valparaíso de Goiás, após o levantamento de dados e informações das demandas municipais traçou um Plano de Ação Emergencial de Governo, dentro dos primeiros 100 dias de gestão, destinado a orientar a atuação municipal.

O tucano acha que ainda não se inventou melhor forma para se investir bem os recursos públicos do que o planejamento, escolhendo-se com critério onde e como aplicar cada centavo do tesouro municipal. Por outro lado, considera que o planejamento contribui para a busca de novos recursos, tanto financeiros, quanto humanos, técnicos, organizacionais e, claro, de visão política.

Para ele, o primeiro ano de administração não pode ser encarado apenas como o período de “arrumação da casa”, mas é bom que alguns pontos dessa “arrumação” possam estar, efetivamente, concluídos no primeiro ano, sob pena de se arrastarem por muito tempo, prejudicando algumas funções futuras de importância do governo.

Nesse entendimento está realizando a sexta audiência pública para obter propostas da sociedade valparaisense para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio 2018/2021 e para instruir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018, as peças mais importantes para compor o Orçamento Municipal.

As audiências ocorrerão sempre às 19h, dia 25 de abril, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, na etapa “A”; no dia 26, no Centro Municipal de Educação Infantil Antônio Carlos Assis, no Jardim Ipanema; no dia 27, na Escola Municipal Monteiro Lobato, Valparaízo II e no dia 28, no plenário da Câmara Municipal, Parque Rio Branco.