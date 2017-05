Após investigação, prefeito descobre que denúncias contra médica eram falsas

Atendendo ao pedido dos moradores de Planaltina de Goiás, o prefeito da cidade, Dr. Davi, visitou o Hospital Maternidade Santa Rita de Cassia para pedir a permanência da pediatra Dra. Risonize na unidade. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a pediatra estava disposta a deixar o cargo no hospital após uma denúncia referente ao não cumprimento de sua carga horária.

A investigação da Prefeitura de Planaltina de Goiás constatou que tal denúncia não era verídica. “A Doutora Risonize é respeitada por seu comprometimento junto aos pacientes, considerando as inúmeras extensões dos seus trabalhos sem qualquer manifesto ou pedido de gratificação”, afirmou o Dr. Davi.

O prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango, disse que a iniciativa da Prefeitura de Planaltina de Goiás foi legítima. Segundo Hildo, denúncias contra funcionários públicos são comuns e devem ser investigadas para constatar a sua veracidade. “Caso seja descoberto algum tipo de irregularidade, cabe ao gestor público tomar as medidas cabíveis ao caso. Porém, é preciso ter certeza, pois, se tratando de denúncias, pode haver má fé por parte do denunciante”, explica Hildo.