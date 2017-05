Amab une prefeitos do Entorno em busca de recursos

O prefeito de Águas Lindas de Goiás e presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab), Hildo do Candango (PSDB), participou de uma reunião com o secretário Nacional de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Caio Rocha, o deputado federal, Augusto Carvalho, e os demais prefeitos integrantes da Amab nesta terça-feira (9/5), para debater sobre a necessidade de investimentos e da busca de recursos para a região.

A ação conjunta dos prefeitos da região do Entorno do Distrito Federal visa amplificar a sua força política para obter mais recursos para o desenvolvimento dos municípios goianos. “Juntas, as nossas cidades somam quase dois milhões de habitantes e precisamos trazer o progresso para nossa região. Por este motivo, estamos buscando o apoio do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário para auxiliar neste processo de desenvolvimento”, disse o tucano.

O secretário do MDSA, Caio Rocha, informou aos prefeitos sobre as dificuldades orçamentárias impostas pelo momento vivenciado no país, explicou que o atendimento às demandas dos municípios será feito de acordo com a possibilidade apresentada nesta realidade econômica e enalteceu a ação conjunta na busca pelo desenvolvimento da região.

“Quero parabenizar a iniciativa de todos por esta ação conjunta na busca por investimentos. Com a união de todos, respeitando as características de cada município, poderemos encontrar o melhor caminho a ser tomado”, acrescentou o secretário.