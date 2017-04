Alexânia promove 1ª Semana do Livro

A 1ª Semana Municipal do Livro será realizada em todas as escolas da rede de ensino de Alexânia, abrangendo a educação infantil e o ensino fundamental. A ação, promovida pela prefeitura, comemora o Dia Internacional do Livro.

Segundo informa, o objetivo é compartilhar práticas sociais de leitura e ampliar o acesso ao livro como meio fundamental de difusão do conhecimento para a formação de uma sociedade leitora.

O evento será realizado de 24 a 28 de abril, de maneira itinerante, na qual narradores de histórias do Programa Mala do Livro (DF) e Grupo Ciranda dos Contos do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte da Secretaria de Educação de Goiás (Seduce) irão até as escolas para promover atividades.

Na programação, narração de contos, fábulas e poesias; cirandas; brincadeiras e dramatizações; recitação; produção de textos, causos, mitos e lendas — valorizando o resgate da diversidade oral, cultural e os saberes e conhecimentos por meio de narrativas de Goiás e outras regiões brasileiras.

No dia 28 de abril, a narração de histórias pelos integrantes do grupo Ciranda dos Contos do Ciranda da Arte será realizada simultaneamente em 3 escolas. Nas escolas da zona rural, o evento ocorre nos dias 3, 4 e 7 de maio de 2017.