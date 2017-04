Reconhecida como uma gestora social, a primeira-dama de Águas Lindas de Goiás, Aleandra de Sousa, já tem grande aceitação como o nome a ser indicado para levar a bandeira em um projeto político para 2018 ou 2020.

Além de primeira-dama, secretaria de Assistência Social do município, Aleandra de Sousa é também presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) do Estado de Goiás.