Acumulando prejuízo, Correios agoniza

A estatal Correios, que já foi símbolo de eficiência, agoniza com o acúmulo de prejuízos que, somente nos últimos quatro anos, somam mais de R$ 5,5 bilhões. Chegou ao fundo do poço no governo Dilma, fechando 2015 com prejuízo de R$2,1 bilhões – o pior resultado desde sua criação, há 354 anos.

No ano da reeleição de Dilma, a estatal inventou lucro de R$ 9 milhões ao considerar “receita” R$ 1,1 bilhão não pagos ao fundo postais.

Para ganhar um “respiro”, suspendeu por um ano regalias aos 117 mil funcionários. Os Correios também esperam economizar R$ 1 bilhão ao ano com as 5,5 mil adesões ao Plano de Demissão Voluntária (PDV), o que representa cerca de 10% da folha anual de R$ 10,9 bilhões.

Esta é mais uma herança do governo petista que que se julga injustiçado pela imprensa quando, na verdade, apenas constata-se a verdade.