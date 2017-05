Pela primeira vez desde sua posse, Trump conversa com Putin ao telefone

Coreia do Norte e Síria pautam telefonema entre presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, que sinalizam possível cooperação diplomática

Vladimir Putin e Donald Trump se falaram ao telefone pela primeira vez desde a posse do republicano nesta terça-feira (02/05) e trataram de dois assuntos principais: Coreia do Norte e Síria. Segundo o Kremlin, os presidentes indicaram um fortalecimento do diálogo no campo diplomático entre Rússia e Estados Unidos.

A relação entre os dois governantes já enfrentou diferentes estágios. No decorrer da campanha presidencial e até mesmo no começo do mandato, Trump mostrava ter proximidade com Putin, que foi acusado de interferir no resultado da eleição. Mas esse vínculo se viu abalado após o ataque dos EUA a uma base militar do governo sírio.

Uma cooperação entre Rússia e Estados Unidos pode vir a contribuir para a solução de conflitos. Vale lembrar que a extinta União Soviética se uniu com os EUA a fim de derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. No caso da Síria, o inimigo em comum é o Estado Islâmico – e essa aliança é essencial para combatê-lo.

Já sobre a Coreia do Norte, Putin teria pedido um esfriamento das tensões. Enquanto isso, o sistema antimíssil estadunidense no vizinho do sul começou a operar. Entre testes nucleares e ameaças, a maior novidade no que tange ao tema é o desejo de Trump em se encontrar com Kim Kong-un, como dito recentemente em entrevista à Bloomberg.

A conversa telefônica serviu, por fim, para marcar o primeiro encontro presencial entre os dois líderes. A cúpula do G20, que será realizada nos dias 7 e 8 de julho em Hamburgo, na Alemanha, deve servir como palco. Até lá, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ainda vai se reunir e a relação entre Rússia e Estados Unidos pode passar por outros estágios.