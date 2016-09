William Bonner e Fátima Bernardes vão reatar o casamento. É o que diz médium

O psicólogo do além garante que acertou a respeito da separação de Joelma e Chimbinha, da banda “Apocalypso”

A vida de todas as pessoas, famosas ou não, se tornou uma novela. De vez em quando, quando estou entediado, acompanho algumas brigas políticas e amorosas no Facebook. Há uma verdadeira guerra entre correntes que apresentam suas ideias como as únicas que estão certas, pois refletem a verdade, o caminho e a fé. Jornalistas, que adoram vasculhar a vida privada das pessoas, tornando-as pública, mesmo contra a vontade delas — quem não se esbaldou quando o então presidente Fernando Collor, brigado com Rosane Malta, apresentou-se sem a aliança de casamento? —, não gostam quando mexem nos seus segredos. E estão certos, é claro. A vida privada de uma pessoa só interessa mesmo quando tem a ver com o interesse público. O fim do casamento entre William Bonner e Fátima Bernardes, jornalistas de primeira linha da televisão e cidadãos de bem, chama muito a atenção, pois são famosos, mas os jornais e as revistas aparentemente esgotaram o assunto. O que há mais a dizer? Não há, por certo.

Não havia. Agora, há. Li, no “Jornal de Brasília”, a notícia de que um médium apareceu no programa “Super Pop”, apresentado por Luciana Gimenez, e disse que Fátima Bernardes e William Bonner vão reatar o casamento. Ora, se o médium disse isto, com sua autoridade especial para profecias, Luciana Gimenez deveria ter checado com as partes interessadas — os jornalistas. “É apenas um momento difícil. Vai passar e eles vão voltar”, disse o médium. Pensando bem, e avaliando o histórico do casal, que era bastante unido, a se avaliar por aquilo que diziam um do outro, eu sou capaz, mesmo não sendo médium, de dizer o mesmo. Mas, incapaz de profetizar sobre a vida alheia, opto por avaliar que só Fátima Bernardes e William Bonner, se quiserem, podem esclarecer a questão. O mais provável é que não queiram discutir o assunto, optando unicamente por levar a vida adiante, em busca dos novos rumos.

“No meio de um relacionamento existem momentos bons e ruins”, acrescentou o médium. Até uma criança de 10 anos tem condições de concluir o mesmo, até com mais refinamento e propriedade. Ah, o médium tem bom histórico: ele previu o fim do relacionamento entre Joelma e Chimbinha, da Banda Apocalypso, ex-Calypso. “Falei que eles iam se separar, que não fariam sucesso, e que aquela nova banda não daria certo”, sublinhou o médium que, teoricamente, é especialista em separação de casais. Um psicólogo do além. Só faltava essa no mundo espetacularizado!