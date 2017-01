Vera Barroso substitui Leda Nagle como apresentadora do programa Sem Censura

Na sexta-feira, o programa homenageia seis ex-apresentadoras. Na segunda-feira fará uma homenagem aos 100 anos do samba

A Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) decidiu não renovar o contrato de Leda Nagle, que recebia mais de 100 mil reais por mês, e Vera Barroso será a nova apresentadora do programa “Sem Censura”, da TV Brasil.

Na sexta-feira, 6, às 16 horas, comemorando os 31 anos do “Sem Censura” (criado pelo jornalista Fernando Barbosa Lima, em 1985), Vera Barroso vai apresentar um especial com seis ex-apresentadoras do programa: Carla Ramos, Liliana Rodriguez, Lúcia Leme, Gilsse Campos, Eliana Monteiro e Beth Camarão.

Vera Barroso homenageia Leda Nagle: “Estou aqui com minhas colegas que apresentaram o ‘Sem Censura’. Uma delas não está aqui hoje, a Leda Nagle, que é uma das jornalistas mais competentes. Leda, tudo de bom para você. A gente não precisa desejar sucesso porque você é sinônimo de sucesso”.

Na segunda-feira, 9, o “Sem Censura”, com programação ao vivo, apresentará “Cem Anos do Samba”, com a presença dos músicos Diogo Nogueira, João Bosco, Monarco, Wilson das Neves e Nilze Carvalho e o historiador Luiz Antonio Simas — com Tiago Alves, da Rádio MEC, como debatedor.