TV Record derrota a TV Globo em Goiânia. Hora do Faro bate recorde de audiência

O programa apresentado por Rodrigo Faro ficou na liderança isolada por 90 minutos, vencendo do SBT à Globo

No domingo, 26, o programa “Hora do Faro”, da TV Record, ficou 90 minutos — uma hora e trinta minutos, o que é um caso não totalmente comum no país — na liderança isolada na área de Goiânia. O programa, apresentado por Rodrigo Faro, obteve pico de 24 pontos e fechou com média de 15,2 pontos na audiência domiciliar e 27% de share. Os dados são do Ibope. O instituto informa que 515 mil indivíduos foram alcançados, quer dizer, mais de meio milhão de pessoas — exclusivamente no domingo — esteve conectado à Record.

A Record tem derrotado a gigante TV Globo em vários pontos do país. Em Goiás, Estado onde a Record faz uma programação arrojada — o que puxa audiência para a composição da audiência nacional—, a Globo frequentemente é derrotada.