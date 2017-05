TV Globo demite Renato Ribeiro da Diretoria da Central Globo de Esportes

Demissão teria a ver com o fato de que a Globo não vai transmitir jogos amistosos da seleção contra a Argentina e a Austrália? A rede não informou, mas o futebol é forte no seu faturamento

A TV Globo demitiu na segunda-feira, 29, o diretor da Central Globo de Esportes, Renato Ribeiro. Roberto Marinho Neto, diretor-geral de Esportes do Grupo Globo, acumulará o cargo até a escolha de um substituto definitivo.

O Portal dos Jornalistas afirma que a demissão “aconteceu no mesmo dia em que foi anunciado que a emissora não transmitirá os amistosos da seleção contra Argentina e Austrália, em 9 e 13 de junho, respectivamente. Para a transmissão das partidas, a CBF comprou horários na TV Brasil e fará ela própria a comercialização dos espaços. A entidade negocia ainda com o Facebook para transmitir as partidas ao vivo pela internet.” A demissão teria ver com tal crise? Em comunicado, a Globo diz que não: “É incorreta qualquer ilação com as negociações dos amistosos da Seleção Brasileira. Quem cobre o assunto sabe perfeitamente que a responsabilidade de Ribeiro está associada aos conteúdos esportivos, sem relação com as negociações de direitos”.

O futebol é uma das maiores de lucro e audiência do Grupo Globo. Se continuar perdendo jogos da seleção, seu faturamento tende a cair. Em tempo de crise, perder faturamento derruba qualquer um.

A Globo pondera que, apesar da tentativa de acordo, a CBF teria agido de maneira intransigente. O grupo controlado pela família Marinho discorda de como a entidade está sendo conduzida.