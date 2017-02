TV Anhanguera demite apresentadora que estava há 20 anos no Grupo Jaime Câmara

Jocyelma Santana e Graciela Gomes foram demitidas porque a afiliada da TV Globo pretende fazer uma reformação geral

A TV Anhanguera de Goiás e do Tocantins começa uma série de demissões. O UOL fala em “intensa dança das cadeiras” e em “reformulação” de quadros. Em Goiás, o Grupo Jaime Câmara afastou o editor de Esporte, Erlisvá Carlos. No Tocantins, demitiu a apresentadora-âncora Jocyelma Santana e a editora Graciela Gomes.

Jocyelma Santana, que trabalhava há 21 anos na Anhanguera, era apresentadora do “Jornal Anhanguera — 1ª Edição”. A jornalista escreveu no Twitter: “Não pude me despedir. Mas agradeço a cada um que me acompanhou nos últimos 20 anos. A gente se vê por aí”.

Graciela Gomes, com mais de 20 anos de empresa, era editora do “Bom Dia Tocantins”.