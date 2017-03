Telejornais ficam no ar 24 horas do dia, mas com informações repetidas, com escassas atualizações

Outro problema são correspondentes na Europa reportando notícias da Ásia e da África

Os telejornais dos canais por assinatura, como a Globo News, alardeiam que não saem do ar e estão sempre dando notícias. A “publicidade” é verdadeira. Os jornais passam o dia e a noite, madrugada adentro, divulgando notícias. O que raramente se diz, porque é uma verdade incômoda, é que as notícias são repetidas o tempo inteiro, mudando, quando muda, apenas o apresentador. Raramente as informações são atualizadas. Torna-se cansativo e entediante.

Outro problema são os correspondentes estrangeiros, tanto dos canais abertos quanto dos fechados. Há exceções, mas a praxe tem sido esta: o apresentador dos telejornais, como Chico Pinheiro e William Bonner, faz a “chamada” e passa a bola para a correspondente em Londres, Cecília Malan, divulgar notícias do Oriente Médio e de outras regiões. No geral, usa imagens de outros canais, por vezes não muito recentes, e faz comentários perfunctórios. Comentários que poderiam ser feitos da redação da Globo no Rio de Janeiro. Enviar uma jornalista para Londres com objetivo de reportar notícias da Ásia e da África é tudo, menos jornalismo. Se o profissional fizesse análises, tudo bem.