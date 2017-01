Programa Aplauso, apresentado por Arthur Rezende, deixa a TV Brasil Central

O produtor Leonardo Ribeiro e o jornalista Arthur Rezende dizem que não têm condições de “arcar com o” custo “exigido pela” TV Brasil Central

O “Programa Aplauso” saiu da grade de programação da TV Brasil Central, a estatal do governo de Goiás. O produtor Leonardo Ribeiro e o apresentador Arthur Rezende — colunista social de “O Popular” — encaminharam uma carta ao presidente da Agência Brasil Central (ABC), Humberto Tannus, expondo os motivos pelos quais não terão condições de manter o programa no ar. “O momento não nos favorece. Somos uma pequena empresa de vídeo e produção, portanto, não podemos arcar com o tanto exigido pela empresa pública que a TBC representa”, relatam Ribeiro e Rezende.

O que se comenta é que a Agência Brasil Central quer “desprivatizar” a TV Brasil Central. A televisão é estatal com vários nichos privados, que ganham dinheiro mas não dão dinheiro ao governo.