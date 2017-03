Político de Portugal para entrevista porque TV o interrompeu pra mostrar técnico Mourinho. Veja vídeo

Pedro Santana Lopes, intelectual formado em Portugal e na Alemanha, sentiu-se ultrajado quando apresentadora interrompeu entrevista para José Mourinho

O ex-primeiro-ministro de Portugal Pedro Santana Lopes estava concedendo entrevista a uma emissora de televisão de Portugal quando foi interrompido pela apresentadora, que começou a exibir cenas da chegada do técnico de futebol José Mourinho a Portugal. Sentindo-se desrespeitado, Pedro Santana Lopes, um intelectual com formação em Portugal e na Alemanha, irritou-se e não deu mais entrevista. Ele disse que o canal de TV deu mais importância ao futebol do que aos assuntos, “sérios”, que estavam discutindo.

Curiosamente, as cenas exibidas pela televisão mostram José Mourinho, um dos técnicos mais respeitados da Europa, tratado pelos portugueses como um pop star, o que de fato é (e não só em Portugal; é ídolo na Espanha e na Inglaterra).

Confira o vídeo: