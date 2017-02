O Popular muda o nome do rapper Gabriel o Pensador

Na versão do “Pop”, o nome do cantor é “Gabirel”. Erro de digitação, é certo. Mas, como não tem revisor, cadê o editor do jornal?

O caderno “Magazine”, de “O Popular”, informa: “Gabirel O Pensador canta sucessos antigos e músicas do disco ‘Sem Crise’ em Goiânia”. Pois é: o “cartório” ainda não mudou o nome do rapper de 43 anos, que, embora registrado com o nome de Gabriel Contino, usa o nome artístico de Gabriel o Pensador, ou Gabriel, o Pensador, ou, como sugere o “Pop”, Gabriel O Pensador, com o artigo maiúsculo.

“Gabirel” é um erro de digitação, é certo. Mas, como não tem revisor, cadê o editor do jornal ou do “Magazine”? Dormiu no ponto, mais uma vez.

Sucursal da Folha Press

O “Magazine” é chamado, na própria redação do “Pop”, de sucursal da agência Folha Press (aliás, o jornal inteiro subordina-se à agência paulista), do grupo que edita o jornal “Folha de S. Paulo”. As matérias são quase todas da “Folha Press”. Algumas (como os artigos sobre cinema) são boas, mas às vezes, como são publicadas depois que saem na “Folha de S. Paulo”, fica-se com a impressão de que o “Pop” é um jornal velho. Sem contar que repete outros jornais das “províncias” brasileiras, que acham que ser modernas é publicar textos que saem em jornais de São Paulo e Rio de Janeiro. “O Popular” está perdendo aquilo que, na falta de melhores palavras, pode-se nominar de “cor local”.