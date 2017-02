O Popular demite Sérgio Lessa, repórter da editoria de Esporte

O corte teria a ver com contenção de despesa e suposto contencioso entre o profissional e ao menos um editor do jornal

O repórter Sérgio Lessa, da editora de “Esporte”, de “O Popular”, foi demitido no início desta semana.

Profissional qualificado, Sérgio Lessa pertence à diretoria do Sindicato de Jornalistas de Goiás, o que, em tese, deveria impedir a demissão.

A empresa não explicou a razão do afastamento do jornalista, ao menos não oficialmente. Mas o que se comenta, a partir do departamento de recursos humanos, é que, além de contenção de despesas, haveria “um certo contencioso” do profissional com a empresa, notadamente com um editor. Qual “contencioso” ninguém sabe explicar. Portanto, não é informação confiável.

Dois colegas disseram que Sérgio Lessa é conhecido por apurar com rigor e por escrever bem — qualidades que são vitais ao bom repórter.