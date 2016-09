O Popular apostava em vitória de Iris no 1º turno mas já admite 2º turno com Vanderlan em ascensão

Reportagens e a coluna Giro insistiam que o peemedebista deveria vencer no primeiro turno. Agora, ante a pressão dos números da Serpes, o jornal muda de conduta

“O Popular”, mesmo contrariando os dados da pesquisa Serpes, parecia torcer por uma vitória de Iris Rezende no primeiro turno. Os números de todos os candidatos superavam os números do candidato a prefeito de Goiânia pelo PMDB, porém, ainda assim, a reportagem e o “Giro”, coluna de notas, insistiam na possibilidade de vitória no primeiro turno. Na edição de domingo, 11, “O Popular” finalmente admitiu, ante nova pesquisa do instituto Serpes: “Vanderlan cresce e dá contornos de segundo turno”.

Vanderlan Cardoso, candidato do PSB, passa a existir para “O Popular”. Como dizem os repórteres da Serrinha, “antes tarde do que nunca”.