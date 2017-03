O jornalista goiano Vinicius Sassine, de O Globo, recebe o Prêmio Rei da Espanha de Jornalismo

Reportagens do profissional denunciaram que a FAB recusou transporte de 153 órgãos destinados a transplantes, mas não recusou transporte para políticos e ministros

O jornalista Vinicius Sassine, de “O Globo” — e ex-“Diário da Manhã” e ex-“O Popular” —, recebeu na segunda-feira, 27, o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha.

Segundo “O Globo”, “na série de matérias, Sassine revelou que entre 2013 e 2015, a Força Aérea Brasileira (FAB) recusou transporte de 153 órgãos destinados a transplantes. Nos mesmos dias das recusas, a Aeronáutica atendeu a 716 requisições de transporte de ministros do Executivo e de presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), da Câmara de Deputados e do Senado. Para chegar a essas conclusões, Sassine fez um cruzamento de informações — até mesmo com uso da Lei de Acesso à Informação — e identificou que as várias recusas da FAB em levar os órgãos ocorriam e coincidiam com os voos das autoridades”.

As reportagens de Vinicius Sassine começaram a ser publicadas em 2016, “quando revelou-se um caso isolado de um menino que viria a falecer por não ter recebido a tempo um coração por falta de transporte”.