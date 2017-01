O duro vai ser aguentar as teorias conspiratórias sobre a queda do avião de Teori Zavascki

Vão dizer que derrubaram o avião do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas com qualquer objetivo mesmo?

Sobre a queda do avião em que estava Teori Zavascki, um dos mais brilhantes ministros do Supremo Tribunal Federal, o mais complicado será aguentar as teorias conspiratórias. Dirão várias coisas e as redes sociais, notadamente, vão “empacotá-las” e depois “distribui-las” como verdades supremas. O que vão dizer, por certo:

1 — O PT estaria por trás da queda do avião? Ora, o que o PT ganharia com isto? Nada. No caso de atentado, o principal alvo não seria o magistrado Sergio Moro? A Operação Lava Jato depende do Supremo Tribunal Federal, ao menos em alguns casos, mas tudo começa em Curitiba, com o juiz implacável e incorruptível.

2 — Empresários teriam sabotado o avião. Mas para que? Se Teori Zavascki deixar o processo da Lava Jato, outro ministro assumirá e poderá ser igualmente duro, porque dificilmente terá como ficar contra a sociedade.

Já estão dizendo até “teori” da conspiração.