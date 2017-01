O dia em que a TV Record impôs uma derrota histórica à TV Globo

“A Record foi líder na Grande São Paulo durante 3 horas e 12 minutos. Fala Brasil, Hoje em Dia, Balanço Geral e Amor e Intrigas ficaram na frente da Globo”

Cada época tem seu gigante na área de comunicação. Quem vivia no tempo de Assis Chateaubriand, o longevo potentado da mídia, com rádio, jornal e televisão (Tupi), por certo acreditava que o império dos Diários Associados não ruiria. Não ruiu inteiramente com a doença e a morte de Chatô, mas perdeu a hegemonia para o Grupo Globo. Há anos, sem concorrente à altura, a Globo se tornou “a” potência econômica em termos de comunicação — com a TV Globo, “O Globo”, a Rádio Globo, a Globo News e o “Valor Econômico”. O verdadeiro império romano da mídia. Há sinais de que o Grupo Globo está em queda. Não há. Mas o gigante tem sido desafiado pela TV Record, que está em ascensão.

Na terça-feira, 17, relata o UOL, “a Record foi líder na Grande São Paulo durante três horas e 12 minutos, feito que não realizava desde maio de 2016, com o atentado a Ana Hickmann. Fala Brasil, Hoje em Dia, Balanço Geral e Amor e Intrigas ficaram na frente da Globo durante pelo menos 15 minutos. O Balanço Geral teve sua segunda maior audiência na história e chegou a marcar 13,1 com o quadro Hora da Venenosa. Comandados por Boninho, Mais Você e Vídeo Show, além do Bem Estar, têm sido os programas mais vulneráveis”.

Sinal de decadência da Globo? Não. Sinal de que o gigante pode ser derrotado. E, se pode ser vencido, um dia pode perder, de vez, o primeiro lugar. Procede que os gigantes caem quando estão no auge? Nem sempre, mas de fato há gigantes que começam a perder energia quando estão no topo e parecem invencíveis. Se a história ensina alguma é que os poderosos não são poderosos para sempre.