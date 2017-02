New York Times abre vaga para jornalista trabalhar no Brasil e acolhe currículos

Repórter precisa saber português, espanhol e inglês; sua missão será contar o que acontece no Brasil e na Argentina, prioritariamente, mas também noutros países da América do Sul

Você, jornalista brasileiro, quer trabalhar para o “New York Times” sem sair do Brasil? Há uma vaga para chefe de redação do “Times” no Rio de Janeiro. Trata-se, na verdade, de um repórter, que terá de cobrir fatos do Brasil e Argentina e, eventualmente, de outros países da América do Sul. Uma de suas missões será acompanhar a gestão de Donald Trump nos assuntos que têm a ver com a América do Sul.

Além de saber inglês e espanhol, o jornalista precisa ter espírito empreendedor e ser bem informado, além de escrever bem, sobretudo em inglês. A direção do “Times”, acossada pelas críticas do presidente dos Estados Unidos, quer revigorar sua cobertura jornalística em todo o mundo, que está cada vez mais integrado. “Trata-se de um grande ano para o Brasil. Boa parte do trabalho envolve explicar as principais mudanças políticas, econômicas e culturais no maior país da região”, disse, em nota, a direção do principal jornal americano.

Para além do tradicional, as notícias que têm interesse imediato para os leitores americanos — como a reação da América do Sul às ações de Donald Trump —, o “Times” vai cobrar de seu diretor-repórter histórias interessantes, humanas. Uma das exigências é que sejam “vibrantes”.

Os currículos devem ser enviados para internationalcareers@nytimes.com (no link a seguir, http://www.nytco.com/careers/newsroom/, você terá mais informações).