Natuza Nery vai para a Globo News e Uirá Machado é o novo editor da Ilustríssima

Paulo Gama assume o Painel da “Folha”, Marcos Augusto Gonçalves vai para Nova York e Gustavo Patu assume a editoria de Opinião do jornal

Os repórteres dos jornais impressos estão chegando com força total na Globo News. A ex-ombudsman e ex-repórter da “Folha de S. Paulo” Renata Lo Prete chegou e, rapidamente, assenhorou-se do meio tevê, como se lá tivesse nascido. Fala e opina com rara qualidade-felicidade e é cuidadosa ao apresentar as diversas posições a respeito de um assunto, mas não é omissa; ao contrário, é posicionada. Seguindo o mesmo caminho, Natuza Nery deixa a “Folha” e segue para a Globo News, na qual vai atuar como comentarista política de vários telejornais. Nas colaborações que fez para o canal deu-se muito bem, tanto por ser bem informada quanto por processar as informações e não apenas despejá-las no telespectador.

A Globo News está apostando na contratação de repórteres experimentados dos jornais impressos. Em geral, não dominam bem o meio tevê, mas, com são bem informados e capazes de fazer análises, logo aprendem os segredos da área. Renata Lo Prete e Eliane Cantanhêde são dois exemplos. A segunda começou titubeando, mas hoje está muito bem, expondo com clareza suas opiniões. Ao lado de Gerson Camarotti, Cantanhêde melhorou o jornalismo de política da Globo News.

O repórter Paulo Gama assumiu a editoria da coluna “Painel”, da “Folha”, interinamente. Uirá Machado é o novo editor da “Ilustríssima”, substituindo Marcos Augusto Gonçalves, que vai para Nova York, onde trabalhará como colaborador do jornal. Gustavo Patu é o novo editor de Opinião.

A tevê está “levando” profissionais qualificados dos jornais por vários motivos. Dois deles: paga bem melhor, sem comparação, e torna-os midiáticos de um dia para o outro. Alguns deles passam, inclusive, a ganhar dinheiro com palestras.