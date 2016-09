Morre uma das mais experientes jornalistas da TV Globo. Tinha câncer

Lúcia Santana, editora do “Bom Dia Brasil”, morreu aos 59 anos. Foi editora do “Jornal Nacional” e do “Jornal da Globo”

Uma das mais experimentadas jornalistas da TV Globo, Lúcia Santana, editora do “Bom Dia Brasil”, morreu na segunda-feira, 19, aos 59 anos, no Rio de Janeiro. Ela tinha câncer de pâncreas.

Lúcia Santana trabalhou 30 anos na TV Globo, como editora do “Jornal Nacional”, do “Jornal Hoje”, do “Jornal da Globo” e do “Globo Repórter”. Ela foi gerente de Jornalismo na RBS TV (a mais importante do Rio Grande do Sul).

O telejornal “Bom Dia Brasil” comentou sobre Lúcia Santana: “Durante 30 anos, na Globo, a Lúcia construiu uma carreira exemplar, admirada e respeitada por todos nós. Lúcia ajudou a formar diversos profissionais no telejornalismo”.

Jornalistas que trabalharam com Lúcia Santana falam de suas qualidades como editora, sempre segura e apontando ideias novas a respeito de fatos que pareciam esgotados.

O corpo da jornalista será enterrado na quarta-feira, 21, em Porto Alegre (RS).