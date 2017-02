Modernizada, TBC lança o Tá Logado, programa sobre internet e televisão digital

Ivan Abdalla vai apresentar o programa, que irá ao ar às segundas-feiras e contará com a participação ativa dos telespectadores

A Televisão Brasil Central (TBC) lança, na quinta-feira, 9, às 20h, na Fnac do Flamboyant, o “Tá Logado?” Semanal, o programa vai abordar os principais assuntos e agentes da internet (canais do Youtube, redes sociais, aplicativos móveis, programas para computador, sites úteis, jogos eletrônicos, TV pela internet, séries do Netflix, canais do You tube e filmes on-line). O telespectador, que terá participação ativa, poderá enviar vídeo contando qual série de tevê está assistindo, sugerir temas, pedir músicas (da internet) e indicar o canal/série preferido para os demais telespectadores.

O “Tá Logado” estreia na segunda-feira, 13. O programa irá ao ar toda segunda-feira, às 18 horas. O radialista Ivan Abdalla será o apresentador. Profissionais envolvidos no projeto: Ivan Abdalla (apresentação), Helen Fernanda (produção, roteirização e edição de texto), Jarleo Barbosa (edição de texto e direção), Regis Lima (edição de imagem) e Kanji Iwamoto (Finalização).

O presidente da Agência Brasil Central, Humberto Tannús Júnior, sublinha que o “‘Tá Logado’ faz parte da reformulação da grade de programação da TBC que está sendo implantada” na sua gestão, “com o propósito de valorizar a produção local, aproveitar melhor o conteúdo da TV Cultura levando-se em conta o planejamento estratégico da diretoria, que visa tornar a emissora lucrativa e independente financeiramente”.

A TBC vai colocar no ar, no primeiro semestre, cinco novos programas, com produção local: “Vida e Estilo”, “GO Design”, “Take 1”, “Amor ao Esporte” e “Conexão Ambiental”. O Departamento de Conteúdo, recém-criado, será responsável pela gestão dos programas da emissora.

Apresentador do Tá Logo

Nascido em Mato Grosso do Sul, o apresentador Ivan Abdalla é formado em Rádio e TV pela Universidade Católica Dom Bosco. Foi repórter e produtor da TV Universitária, em Campo Grande — com foco na área de entretenimento —, e trabalhou no jornalismo especializado em agronegócio. Em 2010, aprovado em concurso público, começou a trabalhar na Agência Goiana de Comunicação (Agecom). Seu trabalho se tornou mais conhecido como locutor e apresentador da RBC 90,1.